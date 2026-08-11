Безкоштовна діагностика здоров’я для людей віком 40+ у лікарні Архангела Рафаїла

У Соснівці стартує безкоштовна профілактична програма. Лікарня Архангела Рафаїла запрошує мешканців та гостей Шептицького району пройти скринінг здоровʼя.

Програма має назву «Скринінг здоровʼя 40+» і розрахована переважно на людей після сорока років. Медики радять звернути особливу увагу на симптоми, які часто ігнорують: підвищений тиск, постійну втому, задишку при звичайних навантаженнях. Такі ознаки можуть свідчити про серйозні порушення в організмі, які на початкових стадіях легше піддаються лікуванню.

Окремо лікарі виділяють військових та ветеранів. Ці категорії пацієнтів стикаються з підвищеним фізичним і психоемоційним навантаженням, тому потребують регулярного медичного контролю.

У лікарні наголошують: профілактику здоровʼя не варто відкладати на потім. Безкоштовний скринінг — це реальна можливість подбати про себе вчасно та зберегти активність на довгі роки.