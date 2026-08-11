Під Львовом мотоцикл зіткнувся з автомобілем — постраждала людина

Мотоцикліст отримав травми та потрапив до лікарні після зіткнення з автівкою поблизу Львова.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

Аварія трапилася вчора, 10 серпня, близько 07:20 на дорозі Львів – Жовква у селі Малехів Львівського району. Тут зіткнулися автомобіль Renault Trafic та мотоцикл Tekken. За кермом авто перебував мешканець Львівського району. Мотоциклом керував також місцевий житель.

Унаслідок зіткнення мотоцикліст дістав травми. Медики госпіталізували чоловіка до лікарні.

За цим фактом слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження. Справу зареєстрували за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. Додатково суд може позбавити водія права керувати транспортом на такий же термін.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.







