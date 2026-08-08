У Стебнику пішов з життя учасник бойових дій Василь Іваникович

У лікарні Стебника не витримало серце захисника України – ветерана та учасника бойових дій Василя Іваниковича зі села Станиля Трускавецької громади. Чоловік боровся з тяжкими недугами й пішов з життя 7 серпня.

Народився Василь Васильович Іваникович у селі Сможе, що в Сколівському районі Львівщини. Строкову службу проходив матросом на Одещині, відразу після школи. Пізніше опанував професію водія.

Родину заснував у 1993 році, одружившись із Любою Іваникович. Пара переїхала жити до села Станиля. Там подружжя виховало двох дочок – Віру та Наталю. Трудовий шлях чоловіка пролягав через шахту в Стебнику, а також через роботу у Трускавці та за межами області.

Повномасштабне вторгнення росії змусило Василя знову взятися за зброю – у 2023 році він став до лав захисників. Служба розпочалася на Запорізькому напрямку, у населених пунктах Оріхів, Мала Токмачка та Гуляйполе, у складі військової частини А 4447. Пізніше воював на Покровському напрямку, зокрема поблизу Костянтинівки, Краматорська, Дружківки та Слов’янська, де обіймав посаду водія-електрика у частині А 5193.

По завершенні служби на Донеччині чоловік виконував бойові завдання на території Дніпропетровщини та Харківщини. Хвороба дала себе знати у 2025 році – Василя визнали обмежено придатним і перевели до частини А 3267 у Хмельницькій області. Лікування у військових госпіталях Дніпра та Хмельницького не допомогло зупинити недугу. У 2026 році захисника комісували, а невдовзі він отримав I групу інвалідності через проходження військової служби. Оформити пенсію Василь не встиг – смерть настала раніше.

Проводи в останню путь відбудуться у суботу, 8 серпня 2026 року. Парастас розпочнеться о 20:30 у селі Станиля, за адресою провулок Зелений, 6. Похорон призначено на неділю, 9 серпня, о 15:00 – відспівування пройде у греко-католицькій церкві села.

Щирі співчуття родині та побратимам загиблого. Вічна пам’ять воїну Василю Іваниковичу.