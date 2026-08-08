Садовий вручив нагороди львівським поліцейським (ФОТО) – Point Lviv

Плече до плеча у найскладніші миті: патрульних відзначили за допомогу під час ліквідації наслідків ракетного удару

Вранці 30 липня, буквально одразу після ракетного обстрілу Львова, патрульні поспішили на місце разом із рятувальниками, медиками та іншими екстреними службами. Люди потребували негайної допомоги, і кожна хвилина мала значення.

Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.









Правоохоронці евакуйовували постраждалих, надавали першу допомогу та розбирали завали. Робили все, аби рятувати життя людей у критичний момент.

Саме злагоджена робота всіх залучених служб дала змогу уникнути ще більшої кількості загиблих та травмованих.

Міський голова Львова Андрій Садовий особисто подякував патрульним Максиму Чеховському та Віктору Залаті. Максим отримав травми під час повторного вибуху, а Віктор допомагав дістати людей з-під завалів.

“У ті хвилини вони не думали про власну безпеку. Просто виконували свій обов’язок, залишаючись поруч із людьми.

Наші патрульні цілодобово охороняють порядок і безпеку львів’ян. Вірні присязі, вони щодня готові ризикувати життям, щоб рятувати інших.

Дякуємо колегам і всім, хто долучився до ліквідації наслідків обстрілу.

У єдності — наша сила. У взаємній підтримці — наша незламність і майбутня Перемога”, — йдеться у повідомленні.

Фото: Анастасія Смолієнко