Скандальна витівка у трамваї Львова: правоохоронці перевіряють інформацію

Львівські правоохоронці розпочали перевірку після появи у Telegram повідомлення про непристойну поведінку в громадському транспорті міста.
Про цей факт стало відомо 15 серпня — поліцейські виявили публікацію під час звичного моніторингу соціальних мереж.
Як зазначають у відомстві, згадана в дописі ситуація могла відбутися неподалік кінцевої зупинки трамвая №2 на вулиці Пасічній. При цьому жодних звернень про цей випадок на лінію 102 не фіксували.
«Наразі співробітники Львівського районного управління поліції №1 з’ясовують деталі події та встановлюють особу, причетну до інциденту», — прокоментували у поліції.
Після завершення перевірки правоохоронці визначаться з подальшими процесуальними кроками.
Створено за матеріалами: 032.ua