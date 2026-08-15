Скандальна витівка у трамваї Львова: правоохоронці перевіряють інформацію

Львівські правоохоронці розпочали перевірку після появи у Telegram повідомлення про непристойну поведінку в громадському транспорті міста.

Про цей факт стало відомо 15 серпня — поліцейські виявили публікацію під час звичного моніторингу соціальних мереж.

Як зазначають у відомстві, згадана в дописі ситуація могла відбутися неподалік кінцевої зупинки трамвая №2 на вулиці Пасічній. При цьому жодних звернень про цей випадок на лінію 102 не фіксували.

«Наразі співробітники Львівського районного управління поліції №1 з’ясовують деталі події та встановлюють особу, причетну до інциденту», — прокоментували у поліції.

Після завершення перевірки правоохоронці визначаться з подальшими процесуальними кроками.