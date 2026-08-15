На Львівщині водій «Жигулів» насмерть збив велосипедиста на трасі Борщовичі – Новий Яричів

На дорозі «Борщовичі – Новий Яричів» у Львівському районі водій автомобіля збив велосипедиста. Чоловік загинув на місці.

ДТП сталася 14 серпня, приблизно о 6:40 ранку. Правоохоронці встановили: 47-річний водій ВАЗ-2101 з одного із сіл району наїхав на велосипедиста. Потерпілому було 59 років, він мешкав у сусідньому селі.

Внаслідок зіткнення чоловік дістав тяжкі травми. Медики не встигли надати допомогу — він помер ще до приїзду швидкої.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини вже відкрили кримінальне провадження. Водію інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу. Додатково йому висунули підозру за ч.1 ст.135 — залишення потерпілого в небезпеці.

За цими статтями зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Суд може також заборонити керувати транспортом на строк до трьох років. Наразі триває досудове розслідування, поліція з’ясовує всі деталі трагічної події.