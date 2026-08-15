На Львівщині водій «Жигулів» насмерть збив велосипедиста на трасі Борщовичі – Новий Яричів

На дорозі «Борщовичі – Новий Яричів» у Львівському районі водій автомобіля збив велосипедиста. Чоловік загинув на місці.
ДТП сталася 14 серпня, приблизно о 6:40 ранку. Правоохоронці встановили: 47-річний водій ВАЗ-2101 з одного із сіл району наїхав на велосипедиста. Потерпілому було 59 років, він мешкав у сусідньому селі.
Внаслідок зіткнення чоловік дістав тяжкі травми. Медики не встигли надати допомогу — він помер ще до приїзду швидкої.
Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини вже відкрили кримінальне провадження. Водію інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу. Додатково йому висунули підозру за ч.1 ст.135 — залишення потерпілого в небезпеці.
За цими статтями зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Суд може також заборонити керувати транспортом на строк до трьох років. Наразі триває досудове розслідування, поліція з’ясовує всі деталі трагічної події.
Створено за матеріалами: golossokal.com.ua