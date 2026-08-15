Львівщина сьогодні проводжає в останню путь трьох своїх Героїв

Кожного дня рівно о 9 годині вся країна на хвилину замовкає. Де б ви не були в цю мить — зупиніться. Схиліть голову перед пам’яттю тих, хто віддав життя, захищаючи Україну від російського агресора.

🕯 Микола Слабський

🕯 Микола Слабський

Народився і жив у селі Горбачі Щирецької громади Львівського району. Мав звання старшого солдата, служив у військовій частині А3002. Тривалий час його вважали зниклим безвісти. Загинув воїн 21 листопада 2025 року — ворожий FPV-дрон наздогнав його поблизу Новоекономічного в Покровському районі Донеччини.

🕯 Олександр Войткєвич

🕯 Олександр Войткєвич

Родом із Шептицького. Служив солдатом-гранатометником в аеромобільному батальйоні військової частини А4355. Майже три роки родина жила надією — його вважали зниклим безвісти. Правда виявилася гіркою: чоловік загинув ще 19 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання поблизу Бахмута на Донеччині.

🕯 Мирон Гніздор

🕯 Мирон Гніздор

Мешканець села Руда Гніздичівської громади. Носив звання старшого сержанта Збройних Сил України. Загинув 9 серпня біля населеного пункту Горяне на Харківщині.

Вічна та світла пам’ять Героям 🕊

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua