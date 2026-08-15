У Львові пройде форум з питань онкології

У Львові 11–12 вересня 2026 року пройде науково-практична конференція «Львівський онкологічний форум 2026». Про це розповів генеральний директор Львівського онкоцентру Олег Дуда.

Форум цього року присвятять досягненням клінічної онкології за останні два десятиліття. Саме цей період кардинально змінив підходи до боротьби з раковими захворюваннями. Таргетна терапія, моноклональні антитіла та імунотерапія відкрили лікарям нові можливості. Завдяки цим методам результати лікування пацієнтів суттєво покращилися.

Протягом двох днів провідні українські фахівці обговорять ключові теми галузі:

🔹 сучасні стандарти та тенденції лікування;

🔹 новітні клінічні дослідження;

🔹 практичний досвід застосування інноваційних методів терапії;

🔹 перспективи розвитку онкологічної допомоги в Україні.

“Запрошуємо лікарів-онкологів, хірургів, хіміотерапевтів, радіотерапевтів, гематологів, онкогематологів, сімейних лікарів та всіх фахівців, які працюють у сфері онкології, долучитися до професійної дискусії та обміну досвідом”, – йдеться у повідомленні організаторів.