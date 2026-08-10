У Львові пішов з життя знаний священник

8 серпня 2026 року, після тривалої хвороби, помер багаторічний настоятель парафії Святої Великомучениці Катерини у Львові — митрофорний протоієрей Володимир Школярчук.

Львівська єпархія Православної Церкви України на чолі з правлячим архієреєм висловила щирі співчуття дочкам, родині, близьким та усій парафіяльній громаді отця Володимира.

Отець Володимир Школярчук з’явився на світ 3 серпня 1958 року в селі Тарасівка Пустомитівського району Львівської області.

6 лютого 1982 року він одружився з Ярославою Степанівною Гуль.

Духовну освіту здобув у Львівській духовній семінарії.

22 травня 1989 року отця Володимира висвятили у сан диякона, а вже 26 травня того ж року — у сан пресвітера.

Свій священничий шлях як настоятель він розпочав 6 червня 1989 року. Тоді його призначили настоятелем Покровського храму в селі Колодіївка Житомирської єпархії.

Протягом багатьох років служіння отець Володимир опікувався духовним життям вірян на численних парафіях Львівщини. Він розбудовував храми та церковні громади, віддаючи цій справі значну частину свого життя.

30 січня 1997 року його призначили настоятелем храму святого рівноапостольного князя Володимира Великого у Львові.

4 січня 1999 року отець Володимир очолив парафію Святої Трійці в місті Олесько та храм Покладення Пояса Пресвятої Богородиці в селі Хватів.

17 вересня 2001 року його призначили настоятелем храму святих Бориса і Гліба в селі Під’ярків та храму святителя Миколая в селі Селисько.

За ревне та багаторічне служіння Церкві отця Володимира удостоїли церковних нагород — камілавки, протоієрейства, хреста з прикрасами та митри.

30 квітня 2015 року отець Володимир заснував нову громаду. Його призначили настоятелем парафії Великомучениці Катерини у Сихівському районі Львова, на вулиці Пасічній, 169А. Під його духовною опікою громада поступово зростала та розвивалася.

23 жовтня 2023 року відбулося освячення новозбудованої каплиці парафії.

Багато років священничого служіння отця Володимира були сповнені молитви, праці та жертовності. Він щиро дбав про людей, довірених йому Господом.

Вірні підносять молитви до Милосердного Бога, просячи простити всі провини спочилого раба Божого протоієрея Володимира та упокоїти його душу там, де спочивають праведні.

Прощання з митрофорним протоієреєм Володимиром Школярчуком відбудеться у храмі Великомучениці Катерини міста Львова

(вул. Пасічна, 169А).

9 серпня, о 19:30 — перша частина чину похорону (парастас).

10 серпня, о 10:00 — Божественна літургія та друга частина чину похорону.

Духовенство, парафіян, друзів та всіх, хто знав і любив отця Володимира, запрошують долучитися до спільної молитви та провести його в останню земну дорогу.

Царство Небесне новопреставленому рабу Божому протоієрею Володимиру!