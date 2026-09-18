Російські окупанти атакували Україну понад 90 безпілотниками

Окупанти випустили по території України 93 дрони, частина з них влучила на 13 локаціях.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про це на своїй сторінці у Фейсбуці.

Сьогодні вночі, 18 вересня, в Україні оголошували повітряну тривогу.

Російські окупанти запустили 93 ударних безпілотники.

Протиповітряна оборона знешкодила 72 БпЛА, йдеться в оперативному повідомленні.

У ніч на 18 вересня (з 18:00 17 вересня) противник атакував 93 ударними БпЛА. Серед них були Shahed, 46 з яких — реактивні, «Гербера», дрони-імітації «Пародія», а також «Бандероль» і «Дань‑Т». Атака йшла з напрямків Орел та Міллерово (РФ), тимчасово окупованих районів Донецької області, Гвардійського в АР Крим та з акваторії Азовського моря.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 69 ворожих БпЛА типів Shahed і «Гербера», а також дрони інших типів. Крім того, зафіксовано збиття трьох «Бандероль»/«Дань‑Т». За повідомленням, влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 13 локаціях. На трьох локаціях зафіксували падіння уламків збитих дронів. Частина ворожих засобів не досягла цілей, інформацію щодо них уточнюють. Атака триває, і в повітряному просторі досі перебувають ворожі БпЛА.

Нагадаємо, вночі 13 вересня російські дрони влучили в школу та житловий будинок у Стрию.

Унаслідок атаки на Львів 30 липня зафіксували влучання в житлові будинки на вулицях Виговського та Патона. Пошкодження зазнали понад 20 будинків, ліцей і дитячий садок. Одна людина загинула.

13 травня безпілотники потрапили в обʼєкт критичної інфраструктури в Жовкві. Також постраждав житловий будинок і об’єкти промисловості отримали пошкодження.

24 березня російські безпілотники тричі атакували Львів. Вони влучили у будинки на площі Соборній і проспекті Червоної Калини, а також на вулиці Бандери. Пошкоджено пам’ятку архітектури національного значення і низку житлових будинків. У лікарні госпіталізували сім людей, загалом понад 20 осіб звернулися за медичною допомогою.

7 лютого удар по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині залишив близько шести тисяч мешканців Добротвора і Старого Добротвора без води, тепла та електроенергії. Пошкоджено 18 приватних житлових будинків. Один з них зруйновано повністю.

27 січня зазнав пошкоджень об’єкт енергетичної інфраструктури в Золочівському районі.

15 січня під час повітряної тривоги безпілотник впав у центрі Львова. Він упав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері. Внаслідок цього постраждали вікна житлових будинків і вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети.

9 січня у Львові атакували об’єкт критичної інфраструктури. Цивільні об’єкти та житлові будинки не постраждали. Проте ударна хвиля спричинила спрацювання автоматичної системи безпеки газу у Рудно. Через це мешканці кількох вулиць тимчасово залишилися без газу.