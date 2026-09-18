Нардеп зі Львівщини різко розкритикував Михайла Федорова

Міністерство оборони за керівництва Михайла Федорова достроково витратило частину коштів, які були заплановані на четвертий квартал, через що до кінця року бракує фінансування для виплат військовослужбовцям, повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк.

“Насправді, це не є таємницею. Коли попередній міністр оборони Федоров очолював відомство, він ухвалив рішення, де з четвертого кварталу фінансування коштів були використані в першому і другому кварталі цього року”, — сказав Цимбалюк.

Депутат наголосив: відповідні контракти вже підписані. Кабінету Міністрів необхідно терміново ініціювати зміни до державного бюджету, щоб гарантувати виплати до кінця року.

На початку вересня уряд перерозподілив 33,6 млрд грн на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Із цієї суми 25,9 млрд грн спрямували на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ за вересень. Загалом у проекті бюджету на 2026 рік на оплату праці в секторі безпеки й оборони передбачено майже 1,273 трлн грн.

Водночас, за повідомленням Reuters, Україна інформувала партнерів про додаткову потребу у фінансуванні оборони приблизно на 27 млрд доларів до кінця 2026 року. Це викликало питання в європейських союзників щодо причин такого дефіциту.

Як повідомлялося, Михайло Федоров отримав бронювання від служби в армії одразу після відставки з посади міністра оборони. Фонд “Східна Європа” створив для нього штатну посаду, працевлаштував без конкурсу і вже наступного дня оформив бронювання. Зарплату Федорову та його закордонні відрядження оплачує цей фонд, кошти якого формуються з пожертв.