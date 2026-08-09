«Ріел» проти «Resident Development»: як суперництво львівських девелоперів формує нові освітні простори міста

Напередодні професійного свята будівельників мер Львова Андрій Садовий зустрівся з представниками галузі, які формують майбутній будівельний кластер міста.

Під час святкових урочистостей міський голова відзначив нагородами провідні будівельні компанії міста. Особливу увагу привернули дві з них — «Ріел» та «Resident Development». Нагороди стали визнанням не лише професійних досягнень, а й вагомого внеску цих девелоперів у соціальний та інфраструктурний розвиток Львова.

Сучасний девелопмент давно вийшов за рамки простого будівництва житла. Сьогодні йдеться про створення повноцінного середовища для життя, і освітня інфраструктура тут відіграє ключову роль. Компанії «Ріел» та «Resident Development» зробили помітний внесок саме у цьому напрямку. «Ріел» веде будівництво нової сучасної школи на Левандівці. «Resident Development» також активно розвиває освітню сферу: компанія вже будує навчальний заклад на вулиці Героїв Крут і готується до старту ще одного масштабного проєкту. Уже в серпні забудовник планує отримати всі необхідні дозвільні документи, а у вересні — розпочати будівництво нової школи в районі Під Голоском. Завдяки цим проєктам мешканці районів із високою щільністю забудови отримають сучасні освітні простори.

Провідні будівельні компанії Львова

Окрему й надзвичайно важливу сторінку в діяльності «Resident Development» становить робота з проблемними довгобудами — житловими комплексами, які роками простоювали замороженими через недобросовісність попередніх забудовників. Завершення таких об’єктів завжди пов’язане з високими ризиками та складними юридичними й фінансовими процесами. Компанія взяла на себе зобов’язання відновити справедливість для ошуканих інвесторів і вже демонструє конкретні результати:

У липні 2026 року в експлуатацію ввели житловий комплекс «Нове Життя».

На серпень 2026 року заплановано здачу ще двох об’єктів — ЖК «Делюкс» та ЖК «Лазур».

На львівському будівельному ринку розгортається доволі цікаве й конструктивне суперництво. З одного боку — Ростислав Мельник, керівник «Ріел» і один із найдосвідченіших девелоперів міста. З іншого — В’ячеслав Чепіль, засновник «Resident Development», один із наймолодших і найдинамічніших гравців галузі. Спостерігати за цим протистоянням справді цікаво, бо воно виходить далеко за межі звичайної боротьби за покупця. Це змагання у добродійності, соціальних ініціативах, будівництві шкіл та розвитку міської інфраструктури. Коли девелопери конкурують саме соціальною відповідальністю та реальною допомогою місту, у виграші опиняється кожен львів’янин.