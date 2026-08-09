На Львівщині 60-річній жінці висунули звинувачення і готують справу до суду

Мешканку Пустомитівського району звинувачують у сприянні незаконному перетину державного кордону. Прокурори Франківської окружної прокуратури Львова скерували до суду обвинувальний акт проти 60-річної жінки. Її дії кваліфікують за частиною 1 статті 332 Кримінального кодексу України — усунення перешкод для незаконного переправлення особи через кордон.

За даними слідства, жінка має другу групу інвалідності. У липні 2023 року вона уклала фіктивний шлюб із 41-річним львів’янином, який на той момент був військовозобов’язаним. За версією слідчих, за роль “дружини” обвинувачена отримала грошову винагороду.

Пізніше цей шлюб став підставою для перетину кордону в умовах воєнного стану. У серпні 2023 року чоловік виїхав автомобілем до Польщі разом із колишньою дружиною. Формально він виступав супроводжуючою особою для дружини з інвалідністю.

Одразу після перетину кордону обвинувачена пішки повернулася в Україну того ж дня. Її чоловік залишився за кордоном — саме така мета переслідувалася при укладенні фіктивного шлюбу.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції № 1 Львівського райуправління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області. Оперативний супровід забезпечував 7 прикордонний Карпатський загін Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.