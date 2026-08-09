На Львівщині відновлюють аварійну ділянку дороги

Дорожники завершують ремонт проблемної ділянки трасі Белз – Великі Мости. Роботи тривали на відрізку О141605 між селом Низи та містом Белз.

Загалом будівельники відновили покриття на 3,04 кілометра дороги. Ділянка довгий час перебувала в аварійному стані.







Фахівці уклали суцільний шар асфальтобетону на всій довжині ділянки. Це рішення значно підвищить безпеку руху та якість покриття для водіїв.

Наразі підрядники облаштовують узбіччя дороги. У найближчі дні на оновленій трасі з’явиться також нова дорожня розмітка.

«Роботи виконує підрядна організація ПП «Рома» за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на умовах співфінансування з місцевого бюджету Белзької територіальної громади», – розповів директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА Орест Шуліковський.