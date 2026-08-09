На Львівщині відшкодували майже 3 млн грн шкоди за незаконну рубку 311 дерев

Прокуратура домоглася відшкодування майже 3 млн грн шкоди за незаконну рубку 311 дерев

Стрийська окружна прокуратура довела справу до логічного завершення. Завдяки принциповій позиції прокурорів вдалося забезпечити реальне виконання судового рішення. Йдеться про стягнення майже 3 млн грн — саме таку шкоду завдали довкіллю через незаконну рубку дерев.

Апеляційний суд повністю підтримав аргументацію прокурорів. Рішення суду першої інстанції про стягнення коштів зі Стрийської міської ради залишилося без змін.

Суть справи проста, а наслідки — серйозні. На земельній ділянці лісогосподарського призначення у Стрийському районі незаконно вирубали 311 дерев дуба та вільхи. Виявили порушення працівники Державної екологічної інспекції у Львівській області під час комісійного обстеження лісових насаджень.

Експерти оцінили завдану довкіллю шкоду. Сума виявилася чималою — майже 3 млн грн.

Законодавство чітко визначає відповідальність у таких випадках. Орган місцевого самоврядування, на території якого розташований ліс, зобов’язаний забезпечувати його охорону. Якщо винних осіб не встановлено, саме цей орган відповідає за завдані збитки.

Керуючись цими нормами, прокурори звернулися до суду з позовом про стягнення шкоди на користь держави. Суд першої інстанції задовольнив вимоги повністю. Апеляційна інстанція погодилася з висновками прокуратури та підтвердила законність такого рішення.

Наразі можна поставити крапку в цій справі — рішення суду виконано, а завдані збитки відшкодовано повністю.