Львівський онкоцентр отримає ремонт будівлі на понад 300 мільйонів гривень після погодження ПКД Козицьким

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький затвердив проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт будівлі Львівського онкоцентру.

Відповідне рішення закріплене у розпорядженні керівника обласної адміністрації від 31 липня 2026 року.

Йдеться про капітальний ремонт частини приміщень будівлі КНП ЛОР “Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр” на вулиці Я. Гашека, 2А у Львові. Документацію затвердили з урахуванням експертного звіту ТОВ “Вест Буд Експертиза” від 24 липня цього року.

Загальна вартість усіх робіт станом на 1 липня цього року складає 314 614 620 грн. Ця сума розподіляється так:

– будівельні роботи – 214 952 277 грн;

– устаткування – 32 288 984 грн;

– інші витрати – 67 373 359 грн.

На поточний момент на ремонт вже витратили 1 799 000 грн. При цьому будівельні роботи та закупівля устаткування коштів ще не потребували — усі витрачені кошти пішли на інші статті.

Варто пригадати, що торік Львівський онкологічний центр отримав 5 мільйонів гривень на благоустрій прилеглої території. А ще раніше керівництво закладу ухвалило рішення перетворити підвальне приміщення на сховище.