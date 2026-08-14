У Львові прибирають МАФи з вулиці Мазепи заради майбутньої реконструкції

У Львові прибирають три тимчасові споруди для підприємницької діяльності на вулиці Гетьмана Мазепи, 15-А.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради.

«Підприємцям запропонували до 25 серпня 2026 року добровільно демонтувати свої МАФи та не чинити перешкод для проведення реконструкції на вул. Гетьмана І. Мазепи, 15-А».

Власникам також запропонували альтернативне місце — біля будинку №11 на перехресті Пилипа Орлика та Гетьмана Мазепи. Концепцію перенесення розробить департамент архітектури та просторового розвитку.

Якщо власники не приберуть споруди самостійно, комунальники демонтують їх примусово. Крайній термін — 15 вересня 2026 року.

Демонтаж пов’язаний з реконструкцією вулиці Мазепи. Частину території ринку «Тополя-1» звільнять, щоб розширити проїзну частину та оновити дорожнє покриття.

Реконструкцію вулиці розпочали ще у травні цього року.

Тут планують:

розширити проїзну частину,

облаштувати виділені смуги,

острівні зупинки громадського транспорту,

інфраструктуру для пішоходів і велосипедистів,

паркування та озеленення.

Створено за матеріалами: 032.ua