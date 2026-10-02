Під стінами Львівської опери вшанували День захисників і захисниць України

Військова музика, кінологічний показ і кіно біля Львівської опери відзначили День захисників і захисниць (23)

Впродовж дня проходили й інші важливі події: вшанували пам’ять захисників на Личакові, підняли на Львівській ОДА Державний Прапор України, Прапор «Між небом і землею» та Прапор Надії.

У Львові провели низку тематичних заходів до Дня захисників і захисниць України. Для мешканців області та гостей міста підготували різноманітну програму. Увечері на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. Соломії Крушельницької виступив військовий оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Окрім музичної частини, показали демонстраційний виступ кінологів із Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України. Програма завершилася показом повнометражного фільму «Кіллхаус», створеного у жанрі тактичного екшн-трилера.

«Завдяки нашим захисникам і захисницям ми маємо змогу працювати, бути поруч із рідними і жити звичним життям. У цей день важливо пам’ятати тих, хто зараз боронить Україну, перебуває в полоні чи зник безвісти, а також тих, хто віддав за державу найцінніше. Наше завдання — бути гідними їхнього подвигу. Дякуємо усім, хто долучився до заходів», — наголосив Юрій Горун, директор департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської облдержадміністрації.

Протягом дня у Львові також відбувалися інші заходи з нагоди Дня захисників і захисниць та 84-ї річниці створення Української повстанської армії.

Зранку на Личаківському кладовищі вшанували пам’ять полеглих воїнів, Героїв Небесної Сотні, вояків УПА та захисників України, загиблих у російсько-українській війні.

О 13:00 біля Львівської обласної державної адміністрації відбулася церемонія підняття трьох прапорів: Державного Прапора України, Прапора «Між небом і землею» та Прапора Надії.

Синьо-чорний стяг «Між небом і землею» символізує пам’ять, шану і надію, а також є знаком солідарності з родинами захисників, які зникли безвісти, і цивільних громадян.

День захисників і захисниць України відзначають 1 жовтня. Цього дня вшановують військові традиції і звитяги українців, а також пам’ять усіх, хто боровся і нині бореться за незалежність та територіальну цілісність держави.