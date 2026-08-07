Великомостівський ліцей отримає державне фінансування для підвищення енергостійкості

Великомостівський ліцей потрапив до переліку 12 навчальних закладів Львівщини, де у 2026 році встановлять обладнання для підвищення енергетичної стійкості. Проєкти реалізують за кошти державної освітньої субвенції та місцевого бюджету.

Львівська ОДА затвердила розподіл субвенції з державного бюджету на посилення енергетичної стійкості шкіл та ліцеїв області. Область отримає 22 млн 727 тис. грн. Разом із співфінансуванням від громад у розмірі 9,2 млн грн загальна сума проєктів сягне майже 32 млн грн. Таке рішення ухвалила робоча група, яку очолив заступник голови Львівської ОДА Олександр Кулепін.

Конкурсна комісія обрала 12 закладів освіти. Кошти підуть на монтаж сонячних електростанцій, систем накопичення енергії, інверторів та генераторів. Ось повний перелік закладів:

Давидівський ліцей ім. Т. Г. Шевченка;

Жовтанецький ліцей;

Городоцький НВК № 2;

Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу;

Старосамбірський ОЗЗСО № 1 ім. Богдана Сольчаника;

Опорний ЗЗСО І–ІІІ ступенів м. Добромиль;

Самбірська спеціальна школа «Берегиня»;

Нагуєвицька спеціальна школа;

Новояворівський ЗЗСО № 1;

Красненський ОЗЗСО № 1;

Великомостівський ліцей ;

; Лопатинська спеціальна школа.

«Ці проєкти дозволять забезпечити роботу критично важливого обладнання та інженерних мереж під час відключень електроенергії. Вони підтримають функціонування укриттів і створять умови для безпечного очного та змішаного навчання», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Олександр Кулепін.

Монтаж обладнання та введення його в експлуатацію мають завершити до 15 листопада 2026 року. Про це повідомив Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.