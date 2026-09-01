Перевірка води у восьми львівських басейнах: чи безпечно купатися

У Львові перевірили воду в восьми міських басейнах — перевищень гранично допустимих концентрацій не виявили.

25 серпня працівники хімічної лабораторії комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління» відібрали вісім проб води. Результати досліджень показали відповідність нормам.

Зразки дослідили в шести спортивних та оздоровчих комплексах міста. Йдеться про такі об’єкти:

басейн «Дельфін» на вул. Трильовського, 12а;

басейн палацу спорту ГД «ЛОО ФСТ «Динамо» на вул. Вітовського, 53;

аквапарк «Пляж» на вул. Княгині Ольги, 114;

фітнес-комплекс «UNIFORCE» на вул. Мельника, 18;

оздоровчий центр «Три стихії» на вул. Щирецькій, 36 — дитячий, 25- та 50-метровий басейни;

навчально-спортивна база літніх видів спорту МО України (СКА) на вул. Клепарівській, 39а — басейн закритого типу.

У лабораторії повідомили, що жодна з відібраних проб не показала перевищень по досліджуваних показниках. Такі перевірки проводять регулярно.

“Під час досліджень, зокрема, контролюють рівень pH, заліза, амонійного азоту та аміаку, нітратів, нітритів, хлоридів, загальну твердість води, сухий залишок, залишковий хлор, запах і температуру”, – повідомили у ЛМР.

Отже, за результатами останнього лабораторного обстеження в перевірених басейнах Львова відхилень за досліджуваними показниками не зафіксовано.