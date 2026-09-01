У Львові за укриття, яке просував Садовий, переплатили 770 тисяч

На сайті виробника найдорожча комплектація укриття «Фортеця 3.5 3XL» з монтажем «під ключ» коштує 3,3 млн грн, тоді як у Львівській міській раді вказали 3,9 млн грн.

Аналіз цін і відкритих даних виявив помітну невідповідність між офіційною сумою закупівлі та прайсами виробника.

Модель «Фортеця 3.5 3XL» має три рівні комплектацій із чітко вказаними цінами на сайті виробника:

базова (Base) — 2 542 500 гривень;

стандартна (Standard) — 2 797 500 гривень;

повна (Full) — 3 130 140 гривень.

Навіть за вибору найдорожчої комплектації ціна на сайті виробника значно нижча від заявленої міською адміністрацією.

За офіційними даними, замовник у ролі ЛКП «Рембуд» заплатив 3 900 000 гривень. Таким чином переплата складає 769 860 гривень.

Порівняння з ринковими пропозиціями додає питань. Аналогічне за параметрами укриття від компанії RGM group коштує 2 792 643 гривні.

Тому закупівля у вказаного виробника обійшлася бюджету на 1 107 357 гривень дорожче, ніж пропозиція RGM group.

Окремо піднімають питання щодо ролі ЛКП «Рембуд» у процесі облаштування. У пресслужбі ЛМР стверджували, що комунальне підприємство облаштовувало укриття.

Натомість фактичний монтаж виконувала приватна фірма-виробник, яка працює «під ключ» і проводить повний цикл робіт.

Комунальники затягнули монтажні роботи на два тижні. Через це не встигли прокласти доріжки від корпусів центру до укриття до офіційного відкриття.

Ратушна арифметика

Ще один спірний момент — місткість укриття. Площа конструкції становить 37 кв. метрів, вона не змінювалася.

Спочатку посадовці заявляли, що укриття розраховане на 50 осіб. Через два тижні вони повідомили про 60 місць.

Якщо застосувати театральну норму 0,9 кв. м на людину, укриття площею 37 кв. м може вмістити лише 41 особу.

Якщо врахувати зони для маломобільних людей, які займають мінімум 3 кв. м на два візки, корисна площа зменшується до 34 кв. м.

У такому випадку гранична місткість відповідно до нормативів опускається до 37 осіб.

Оголошене чиновниками збільшення до 60 осіб означає по 0,6 кв. м на людину. Це співмірно з тіснотою у піковому приміському потязі, а не з комфортом для вагітних і матерів з дітьми.

Подібні невідповідності простежуються і у цифрах щодо самого центру «Незламні матусі». У релізах адміністрації гранична кількість мешканців двох будівель комплексу коливається від 100 до 112 осіб.

Цінові аномалії та прайс ТОВ «Хоббіт хаус»

Фінансова сторона закупівлі залишається предметом критичного аналізу. Загальна офіційна вартість укриття біля центру становить 3 900 000 гривень.

Проте відкриті прайси виробника показують значно нижчі цифри. Навіть повна комплектація коштує 3 130 140 гривень на сайті виробника.

Отже замовник заплатив на 769 860 гривень більше, ніж вартість «повної» комплектації у виробника. Куди спрямували цю різницю, чиновники не пояснили.

Якщо порівняти зі ще одним учасником ринку, закупівля виявилася дорожчою на понад 1,1 мільйона гривень.

«Золоті» площі мобільних укриттів

Паралельно місто фінансує ремонт старого стаціонарного бомбосховища 1957 року. На відновлення об’єкта площею понад 200 кв. метрів планують витратити близько 4 мільйонів гривень.

Цей стаціонарний об’єкт має кілька залів і розрахований приблизно на 300 осіб. Точні параметри та деталі витрат чиновники не уточнюють.

Відтак вартість облаштування одного квадратного метра мобільної конструкції площею 37 кв. метрів виявилася значно вищою, ніж модернізація квадрата стаціонарного бомбосховища.

Математичний аналіз і ринкові ціни дозволяють припустити: за раціонального підходу аналогічні модульні укриття могли б обходитися місту в 1,5–2 мільйони гривень замість 4 мільйонів.

Зекономлені кошти дозволили б збудувати вдвічі більше захисних споруд і захистити більше львів’ян під час війни.

Пресслужба міської адміністрації повідомляла, що 19 серпня на території центру «Незламні матусі» майже завершили облаштування наземного модульного бетонного укриття, розрахованого на 60 людей.

Залишилася одна деталь — прокласти доріжки від місць проживання переселенців до укриття.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua