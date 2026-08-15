У Львівській області ділянку, призначену для гаражів, перетворили на стихійне сміттєзвалище

Гаражний кооператив у Новояворівську перетворив орендовану землю на звалище — тепер доведеться платити понад 12,2 мільйона гривень збитків.

Яворівська окружна прокуратура домоглася в суді рішення, яким обслуговуючий кооператив зобов’язали відшкодувати шкоду, завдану довкіллю. Причина — забруднення та засмічення земельної ділянки в Новояворівську.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.





Мова йде про землю комунальної власності. Кооператив орендував її для гаражного будівництва.

Орендар зобов’язаний був підтримувати благоустрій території: прибирати сміття та вчасно вивозити відходи. Натомість Новояворівська міська рада разом зі спеціалістами Державної екологічної інспекції у Львівській області виявили під час перевірки несанкціоновані звалища. На ділянці накопичилися побутові й будівельні відходи — відпрацьовані автомобільні шини, пластик, тирса, плівка та інше сміття.

Через безвідповідальне ставлення до орендованої землі територію засмітили та забруднили. Довкіллю завдали шкоди на мільйони гривень.

Виявлені порушення природоохоронного законодавства змусили прокуратуру звернутися до суду. Було подано два позови: про відшкодування завданих збитків та про зобов’язання привести земельну ділянку до належного стану.

Спеціалізована екологічна прокуратура (на правах управління) обласної прокуратури взяла участь у розгляді справи. Господарський суд Львівської області погодився з аргументами прокурора та задовольнив обидва позови повністю.

Понад 12,2 мільйона гривень стягнуть до спеціального фонду охорони навколишнього природного середовища Новояворівської міської територіальної громади.

Коли судові рішення набудуть законної сили, прокуратура вживатиме заходів для їх реального виконання.