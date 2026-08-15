Громаді на Львівщині повернуть 15 гектарів землі (ВІДЕО)

Львівський суд задовольнив позов Галицької окружної прокуратури щодо розірвання договору оренди землі та повернення ділянки громаді.

Йдеться про 15 гектарів землі в урочищі «Промірок» біля села Гряда Львівського району.

Сільрада колись передала цю територію в оренду фермерському господарству. Земля вважалася малопродуктивною, тому її виділили під випасання худоби та сінокосіння — це мало покращити стан ґрунтів. Саме тому орендну плату встановили на мінімальному рівні.

Натомість орендар вчинив інакше. Він розорав ділянку та засіяв її соєю, хоча про такий варіант використання землі не йшлося.









Такі дії стали порушенням істотних умов договору. Крім того, місцевий бюджет втратив кошти, які міг би отримати за оренду землі під повноцінне сільськогосподарське виробництво.

Прокурори не залишили це без уваги й звернулися до суду. Позов задовольнили: договір оренди розірвали, а орендаря зобов’язали повернути ділянку територіальній громаді.

Щойно рішення набере законної сили, прокурори простежать за тим, аби його виконали на практиці.