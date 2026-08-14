На Львівщині розпочали капітальний ремонт дороги Красне – Чемеринці

На Львівщині дорожники розпочали ремонт ділянки дороги Красне – Чемеринці у Перемишлянському районі. Роботи стартували в селі Чемеринці.

Загалом планують оновити майже 1,7 кілометра дорожнього покриття. Про це повідомив заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко.

“Наразі дорожники розпушують та фрезерують старе зношене покриття. Наступним етапом стане облаштування основи зі щебенево-піщаної суміші та укладання нового шару асфальтобетону”, – йдеться в повідомленні.

Фінансування ремонту здійснюють з резервного фонду державного бюджету. Місцевий бюджет Перемишлянської територіальної громади також бере участь у співфінансуванні проєкту.

Дорожники просять водіїв бути обережними на ділянці робіт. Варто дотримуватися дорожніх знаків та враховувати присутність техніки на трасі.

Створено за матеріалами: 032.ua