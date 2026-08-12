У Винниках правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував пістолетом водію Mercedes

У Винниках правоохоронці затримали 41-річного мешканця Львова, який погрожував водію Mercedes-Benz EQB 300 пістолетом і намагався його обікрасти.

Жертві вдалося втекти на власному авто, а зловмиснику тепер може загрожувати до 15 років за ґратами. Про це стало відомо 12 серпня з повідомлення Львівської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що інцидент трапився 10 серпня. Тоді 52-річний винниківчанин сидів у своєму Mercedes-Benz EQB 300 неподалік власного будинку.

За словами правоохоронців, коли автівка повільно рухалась ґрунтовкою, до неї підійшов невідомий чоловік. Він витягнув предмет, схожий на зброю, та почав вимагати гроші, погрожуючи водієві.

Водій злякався за власне життя й миттєво рушив з місця, зумівши втекти від нападника. Той, зрозумівши, що спроба грабунку провалилась, сів на мотоцикл, який заздалегідь припаркував поруч, і поїхав геть.

Поліцейські швидко з’ясували, де переховується 41-річний львів’янин, та затримали його. Чоловіку вже повідомили про підозру у розбої, вчиненому за умов воєнного стану.

Стаття, за якою відкрито провадження, передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Наразі досудове розслідування продовжується — правоохоронці з’ясовують усі деталі та обставини вчиненого злочину.