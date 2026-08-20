Львівщина: Україна дала згід на ексгумацію загиблих у Гуті Пеняцькій під час Волинської трагедії

Влада України погодила проведення ексгумаційних робіт польською стороною на території колишнього села Гута Пеняцька біля Золочева на Львівщині.

Польський Інститут національної пам’яті повідомив про це рішення 18 серпня. Дозвіл український уряд надав ще 7 серпня, зазначають у польському відомстві.

Мова йде про територію, де в кінці лютого 1944 року загинули місцеві польські мешканці. Ще у червні спеціалісти Бюро пошуків та ідентифікації провели на цьому місці попередні пошукові роботи.

Протягом дев’яти днів — з 9 по 18 червня — фахівці виявили людські останки у 25 різних точках. Загальна площа виявлених поховань перевищила 200 квадратних метрів. Найбільше поховання, площею близько 72 квадратних метрів, стало основним об’єктом досліджень. Представники IPN підкреслили: це вже другий дозвіл, який українська влада надала для ексгумації жертв Волинської трагедії.

Конкретну дату початку робіт поки не називають. Раніше польські фахівці вже завершили аналогічну ексгумацію в колишніх селах Острівки та Воля Островецька на Волині.



