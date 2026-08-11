На Яворівщині рятувальники прийшли на допомогу лелечій родині, яка опинилася в біді на висоті

Рятувальники Судової Вишні отримали незвичне повідомлення ввечері 8 серпня. У селі Вовчищовичі Яворівського району лелечій родині знадобилася допомога людей – двоє пташенят опинилися у пастці власного гнізда, яке з усіх боків обплели густі гілки дерева.

Дорослі птахи кружляли навколо, але дістатися до малюків не могли.

На місце виїхала бригада зі спеціальною драбиною. Надзвичайники піднялися до гнізда та почали обережно розчищати гілки. Кожен рух вимагав максимальної точності – адже поруч перебували живі пташенята.

Під час робіт одне з лелеченят несподівано випало з гнізда. Ситуація могла закінчитися погано, проте пташеня залишилося неушкодженим. Рятувальники швидко підняли малюка та повернули його на місце, до братика чи сестрички.

Гілки розчистили, шлях до гнізда звільнили. Лелеча родина знову змогла зібратися разом – батьки нарешті дісталися до своїх пташенят.

Ця історія ще раз показує: людська увага та швидка реакція здатні врятувати навіть найменше життя. І поки є ті, хто готовий прийти на допомогу, шанс отримають усі, хто цього потребує.