На вулиці Науковій з’явиться новий житловий квартал зі школою на 780 місць

Забудовник взяв на себе зобов’язання побудувати чотириповерхову школу та передати її місту на баланс комунальної власності.

На засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради 14 серпня розглянули містобудівні умови та обмеження. Документ підготував головний архітектор Львова.

Йдеться про ділянку на вулиці Науковій, 3а — поруч із парком “Боднарівка”. Там планують звести комплекс багатоквартирних будинків із вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення. До проєкту також входить підземна автостоянка та трансформаторна підстанція.

Наразі на цьому місці стоять будівлі, які підлягають знесенню.

<br />

Проєкт передбачає будівництво кількох багатоповерхових будинків на 567 квартир. Заселитися туди зможуть 1341 мешканців. Планувальники передбачили пішохідні проходи всередині кварталу, а також спортивні майданчики та об’єкти соціальної інфраструктури.

Мешканці нового кварталу отримають підземне укриття — його розмістять у межах підземного паркінгу.

Окрім житлових будинків, забудовник власним коштом зведе школу на 780 учнів. Площа навчального закладу становитиме 4200 квадратних метрів, а після завершення будівництва школу передадуть у комунальну власність міста.

“Забудовник згідно з своїми гарантійними зобов’язаннями профінансує будівництво комунальної школи за 45 млн грн та виступить генпідрядником. Також він зобов’язується впродовж трьох років після отримання дозвільних документів завершити цей об’єкт” — повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Замовником будівництва виступає Інститут геології та геохімії НАН України.

Раніше у Львові вже погодили забудову території колишнього санаторію на вулиці Коновальця.