31 мешканцю Львова виплатять компенсацію за пошкоджене житло після нічної атаки 30 липня

Львівська міська рада виплатить компенсації 31 мешканцю за пошкоджене під час атаки житло.

Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення про матеріальну допомогу для родин, чиї домівки постраждали через російський обстріл 30 липня 2026 року.

Загальна сума виплат складе понад 1 072 376 гривень для 31 постраждалого.

Кошти підуть на відшкодування за 70 пошкоджених вікон на суму 958,8 тисячі гривень та 6 вхідних дверей вартістю 113,5 тисячі гривень.

Нагадаємо обставини трагедії. Ворог атакував Львів ракетами 30 липня. Найбільше постраждали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Загалом уламки та вибухова хвиля пошкодили понад 20 багатоквартирних будинків. Під удар потрапили також школа, дитячий садок і бібліотека. Внаслідок обстрілу загинула одна людина.

Міська влада не обмежується лише компенсаціями за побите скло та двері. Львів планує допомогти й тим, хто повністю втратив дах над головою.

«Місто повністю відбудує житло для мешканців, які його втратили, а до відновлення компенсуватиме оренду житла», — заявляв міський голова Львова Андрій Садовий.

На матеріальну допомогу можуть претендувати мешканці будинків, що постраждали від вибухової хвилі, уламків чи затоплення після удару. Йдеться про часткове відшкодування вартості розбитих вікон і дверей. Також передбачена компенсація витрат на ремонт квартир та покрівель приватних будинків.

Постраждалим варто поспішити з документами. Подати заяву на отримання виплат потрібно протягом шести місяців після обстрілу.