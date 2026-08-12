На Львівщині екскомандиру військової частини висунули підозру у розтраті 16 мільйонів гривень

Командир військової частини нараховував підлеглим “бойові” виплати по 100 тисяч гривень щомісяця, хоча ті реально не брали участі у боях.

Слідчі оголосили підозру військовослужбовцю, який тимчасово очолював одну з військових частин на Львівщині. Чоловіка звинувачують у безпідставному нарахуванні “бойових” виплат на суму 16 мільйонів гривень.

За версією слідства, посадовець відповідав за організацію служби у частині та облік особового складу. Саме тому він мав чітко знати, хто з підлеглих реально виконував бойові завдання, а хто ні.

Проте у лютому та березні 2024 року офіцер підписав накази про виплату підвищеної додаткової винагороди в розмірі 100 тисяч гривень щомісяця. У списки на виплати потрапили військовослужбовці, які, за даними слідства, не брали безпосередньої участі у бойових діях та не виконували завдань з національної безпеки й оборони, що давали б право на такі гроші.

Підписані командиром документи направили до фінансово-економічної служби частини. На їхній підставі бійцям нарахували та виплатили підвищену винагороду. Загалом з державного бюджету на ці виплати пішло 16,81 мільйона гривень.

У Офісі генерального прокурора нагадали: додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень призначається виключно військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або виконують визначені бойові й спеціальні завдання. Таку участь потрібно підтверджувати бойовими наказами, журналами бойових дій, донесеннями та рапортами командирів.

Військовому повідомили про підозру за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану.

Розслідування триває.