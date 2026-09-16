На розі Дорошенка та Словацького у Львові пошкоджено світлофор

Уранці 16 вересня на перехресті вулиць Дорошенка та Словацького у Львові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди знищили світлофорну опору. Аварійну бригаду ЛКП «Львівавтодор» виїхали на місце для ліквідації наслідків.

Працівники підв’язали кабелі, щоб вони не звисали над контактною мережею, і розпочали демонтаж пошкодженого світлофорного устаткування та металевих конструкцій. Після огляду й оцінки масштабу ушкоджень приступлять до ремонтно-відновлювальних робіт.

«Наш пріоритет — оперативно усунути наслідки аварії та якомога швидше відновити роботу світлофора. Паралельно готуємо кошторис завданих збитків, які має відшкодувати винуватець ДТП», — розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

У ЛКП наголошують: витрати на відновлення інфраструктури повинен покрити винуватець ДТП. Водіїв і пішоходів просять бути уважними й обережними на цьому перехресті до повного відновлення роботи світлофорів.