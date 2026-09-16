У Львівській області стартував капітальний ремонт траси Нагірне — Добромиль

На Львівщині розпочався капітальний ремонт дороги Нагірне — Добромиль.

Оновлять понад 18 кілометрів важливого маршруту, що обслуговує прикордонну зону.

Вздовж траси розташовані 14 населених пунктів. Маршрут з’єднує дороги до трьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею: «Шегині – Медика», «Нижанковичі – Мальховіце» та «Смільниця – Кросьценко».

Про це повідомив начальник ЛОВА Максим Козицький.

Цією дорогою щодня користуються жителі місцевих громад. Тут курсують шкільні автобуси, їздять автомобілі екстрених служб, а також рухається місцевий і вантажний транспорт.

Ремонт потрібен передусім для безпеки людей. Він також підвищить доступність прикордонних громад і пришвидшить сполучення з українсько-польським кордоном.

Планують облаштувати понад 6 кілометрів тротуарів. Встановлять 12 автобусних зупинок із автопавільйонами та 16 пішохідних переходів з автономним освітленням. Окрім цього, підсилять дорожню основу.

Загальна вартість робіт становить майже 360 мільйонів гривень.



















Проєкт реалізують у межах програми Interreg NEXT Poland – Ukraine на умовах співфінансування.

Європейський Союз виділив для Львівщини 4,8 мільйона євро. Частину витрат покривають обласний і місцеві бюджети.

У 2026 році з обласного бюджету вже скерували понад 20 мільйонів гривень. Шегинівська громада додатково виділила 5 мільйонів гривень. Решту співфінансування забезпечать з обласного та місцевих бюджетів.

Для Львівщини, як ключового регіону на шляху між Україною та ЄС, прикордонна інфраструктура має стратегічне значення.

Ремонт цієї дороги — частина довгострокового розвитку транспортної мережі області. Мета — інтегрувати регіональну інфраструктуру в європейську транспортну систему TEN-T і розвинути транскордонну мобільність Львівщини.



