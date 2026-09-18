Держреєстраторка на Львівщині незаконно оформила право власності на 19 квартир і 6 гаражів

Правоохоронці викрили 35-річну мешканку Золочева, яка, працюючи державною реєстраторкою однієї із сільських рад на Тернопільщині, незаконно зареєструвала право власності на нерухомість.

Жінка оформила право власності на 19 квартир і шість гаражів у новозбудованому багатоквартирному будинку.

Вона провела ці реєстрації без необхідних документів та відповідних підтверджень.

Про це повідомили в поліції Львівщини у понеділок, 18 жовтня.

За даними слідства, незаконні реєстраційні дії держреєстраторка здійснила у 2023 році.

Маючи доступ до реєстрової інформації, вона внесла відомості про право власності без належних документів.

Оперативники кримінальної поліції і слідчі Золочівського районного відділу поліції викрили держреєстраторку.

Процесуальне керівництво здійснює Золочівська окружна прокуратура.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Стаття передбачає покарання за несанкціоновані дії з інформацією, до якої особа має доступ.

Санкція — позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Також передбачене позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Досудове розслідування триває.



