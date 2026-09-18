Держреєстраторка на Львівщині незаконно оформила право власності на 19 квартир і 6 гаражів

Правоохоронці викрили 35-річну мешканку Золочева, яка, працюючи державною реєстраторкою однієї із сільських рад на Тернопільщині, незаконно зареєструвала право власності на нерухомість.
Жінка оформила право власності на 19 квартир і шість гаражів у новозбудованому багатоквартирному будинку.
Вона провела ці реєстрації без необхідних документів та відповідних підтверджень.
Про це повідомили в поліції Львівщини у понеділок, 18 жовтня.
За даними слідства, незаконні реєстраційні дії держреєстраторка здійснила у 2023 році.
Маючи доступ до реєстрової інформації, вона внесла відомості про право власності без належних документів.
Оперативники кримінальної поліції і слідчі Золочівського районного відділу поліції викрили держреєстраторку.
Процесуальне керівництво здійснює Золочівська окружна прокуратура.
Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.
Стаття передбачає покарання за несанкціоновані дії з інформацією, до якої особа має доступ.
Санкція — позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Також передбачене позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.
Досудове розслідування триває.
Створено за матеріалами: 032.ua