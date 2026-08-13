На Львівщині затримали чоловіка, який виховував прийомну дитину, за підозрою у скоєному злочині

На Львівщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував прийомну неповнолітню донечку.

У квітні 2023 року три рідні сестри — 10, 11 та 17 років — потрапили на виховання до прийомної родини у Стрийському районі. Влітку старша дівчина поїхала навчатися до міста, і молодші сестри залишилися під опікою прийомних батьків. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

53-річний прийомний батько скористався матеріальною та побутовою залежністю вихованок. Він почав систематично вчиняти протиправні дії сексуального характеру щодо середньої з сестер.

Слідство встановило: перший випадок стався у серпні 2025 року. Чоловік залишився вдома наодинці з 14-річною прийомною донькою. Він запропонував дівчинці роздягнутися за гроші. Отримавши категоричну відмову, чоловік перейшов до погроз — обіцяв пошкодити телефон, обмежити доступ до інтернету, заборонити спілкуватися з друзями та виходити з дому. Крім того, він погрожував фізичним насильством. Залякана дитина була змушена підкоритися.

Протягом наступного року чоловік регулярно, щонайменше тричі на тиждень, вчиняв щодо дівчини насильницькі дії сексуального характеру та ґвалтував її.

Щоб підпорядкувати підлітку, кривдник застосовував психологічний тиск, залякування та побиття, зокрема бив дівчину ногами. Коли опір потерпілої не слабшав, він почав погрожувати вчинити сексуальне насильство щодо її молодшої сестри.

У липні цього року дівчина зважилася розповісти про пережите своїй 22-річній знайомій, яка на той час перебувала за кордоном. Жінка негайно звернулася до правоохоронців. Після цього зловмисника затримали.

За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує кримінальна відповідальність за розпусні дії, сексуальне насильство та зґвалтування особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілої (ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 153 та ч. 3 ст. 152 КК України).

“Дитина, яка потрапляє в прийомну родину, має право розраховувати на турботу дорослих, яким її довірили, а не боятися залишатися з ними наодинці. У цьому провадженні маємо справу з надзвичайно чутливими обставинами, тому кожен факт буде ретельно досліджений, а кожна дія отримає належну правову оцінку. Такі злочини проти дітей матимуть принципову позицію обвинувачення та невідворотну відповідальність”, — наголосив керівник Стрийської окружної прокуратури Сергій Янчишин.

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування проводить СВ ВП № 2 Стрийського управління поліції ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.