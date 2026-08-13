Медики Львівщини проходять практику в норвезькій Університетській лікарні Норвіча

Шестеро медиків зі Львівщини вирушили на двотижневе стажування до Університетської лікарні Норвіча у Великій Британії. Там вони переймають досвід у британських колег, зокрема з новітніх методик у хірургії та реабілітації пацієнтів.

Українські фахівці зосереджуються на вивченні роботизованих технологій, які застосовують при операціях на внутрішніх органах та в онкохірургії. Окрім того, лікарі опановують сучасні підходи до лікування й відновлення хворих у сфері неврології.

Поїздка стала можливою завдяки Меморандуму про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією та Радою графства Норфолк. Сторони підписали цей документ у травні 2024 року, і саме Норфолк став першим британським регіоном, з яким Львівщина оформила подібну угоду. Меморандум охоплює партнерство між медичними закладами області та лікарнями графства, а також передбачає навчальні програми й обмін професійним досвідом для медичного персоналу.

Спочатку угоду скріпила підписом тодішня голова Ради графства Kay Mason Billig. Наразі співпрацю продовжують за участі нинішнього керівника Ради графства Норфолк Девіда Біка.

Під час стажування українські лікарі працюють поруч із британськими наставниками, переймаючи їхній практичний досвід. Здобуті знання та навички фахівці планують застосувати в роботі Університетської лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.