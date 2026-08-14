На Львівщині чоловік вчинив розправу над собакою, повісивши її на дереві

На Львівщині до суду передали справу чоловіка, який жорстоко вбив сусідського пса, повісивши тварину на дереві.

Обвинуваченому 54 роки. Він мешкає у Шептицькому районі. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

За даними слідства, 15 червня чоловік підійшов до собаки своєї сусідки, накинув на шию тварини мотузку та повісив її на дереві. Пес загинув на місці.

Правоохоронці розпочали розслідування за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Слідство вже завершене, обвинувальний акт направили до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

Встановити зловмисника та зібрати доказову базу вдалося дільничним офіцерам поліції, слідчим і оперативникам кримінальної поліції відділення №2 Шептицького районного відділу поліції. Процесуальне керівництво здійснювала Шептицька окружна прокуратура.