На Львівщині майор намагався переправити трьох чоловіків призовного віку до словацького кордону

Державне бюро розслідувань продовжує боротьбу з незаконним переправленням військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. Слідчі викривають військових та посадовців, причетних до таких схем.

Спільна операція працівників ДБР, Державної прикордонної служби та Нацполіції завершилася затриманням майора Національної гвардії. Офіцер намагався переправити трьох військовозобов’язаних до кордону зі Словаччиною для незаконного виїзду з країни. Затримання відбулося за сприяння керівництва Нацгвардії.

Слідство встановило, що офіцер забрав чоловіків у Запоріжжі та повіз їх автомобілем на Закарпаття. Далі план передбачав пішу подорож через ліс до кордону з подальшим перетином поза пунктами пропуску.

Протягом усієї поїздки майор навчав пасажирів правильної поведінки на випадок перевірки. Він радив чоловікам казати правоохоронцям, що їдуть відпочивати до Ужгорода.

На одному з блокпостів Львівщини офіцер продемонстрував службове посвідчення. Він переконував патрульних, що перевозить власних друзів.

Під час ретельної перевірки виявилося, що один із пасажирів перебуває у розшуку. Причина — самовільне залишення військової частини. Після цього чоловіки зізналися у справжній меті своєї подорожі.

За наявними оперативними даними, троє чоловіків мали сплатити 6 тисяч доларів США за організацію незаконного перетину кордону.

Правоохоронці затримали майора та повідомили йому про підозру. Йдеться про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу.

Суд ухвалив рішення про тримання підозрюваного під вартою. При цьому передбачена можливість внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання до дев’яти років позбавлення волі. Додатково суд може позбавити засудженого права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, а також конфіскувати майно.

Досудове розслідування у справі триває.

Слідчі ДБР зараз встановлюють інших можливих учасників злочинної схеми. Паралельно перевіряють майора на причетність до аналогічних випадків.

Окремим напрямком розслідується військовий злочин, через який один із пасажирів опинився у розшуку.

Процесуальне керівництво справою здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.







