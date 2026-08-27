На Львівщині загинув 37-річний гірник через обвал породи в шахті

Порода обвалилася на шахті «Межирічанська» №3 у Шептицькому.

Аварія забрала життя 37-річного шахтаря Сергія Скобилка. Максим Козицький повідомив про трагедію. Він очолює Львівську обласну військову адміністрацію.

«Сьогодні на шахті “Межирічанська” №3 у Шептицькому стався обвал породи. На жаль, унаслідок аварії загинув 37-річний шахтар Сергій Скобилко», — повідомив Максим Козицький.

Зараз з’ясовують обставини та причини аварії.

Начальник Львівської ОВА висловив співчуття родині, близьким та колегам загиблого.

«Щирі співчуття родині, близьким і колегам Сергія. Світла пам’ять загиблому», — зазначив Максим Козицький.

Створено за матеріалами: 032.ua