На Левандівці з’являться нові доріжки, сучасне освітлення та питний фонтан — триває облаштування сквору

На Левандівці у Львові розпочали благоустрій скверу на перетині вулиць Я. Гніздовського та Темницьких.

Комунальники створюють тут громадський простір для відпочинку мешканців району. Наразі триває поточний ремонт території: майстри прокладають транзитні пішохідні доріжки з твердим покриттям та насипом. Окремі ділянки вже бруковані.

«Це поточний ремонт ділянки. Роботи вже тривають. Станом на сьогодні проведено облаштування транзитних пішохідних доріжок. Заплановано облаштування освітлення, встановлення вуличних меблів та елементів благоустрою, упорядкування газонів та озеленення, встановлення питного фонтану», — розповів голова Залізничної районної адміністрації Ігор Савка.

Після завершення основних робіт у сквері з’явиться освітлення. Тут встановлять лавки та інші елементи благоустрою. Впорядкують газони й озеленення території. Також планують встановити питний фонтан для відвідувачів.

Основну частину робіт планують завершити у вересні. Попри те, що благоустрій ще триває, мешканці вже активно використовують територію для прогулянок.

Фінансує поточний ремонт та благоустрій скверу ТОВ «Сервіс-Ріелбуд». Згідно з рішенням виконкому, Залізнична районна адміністрація укладе тристоронній договір із підприємством та підрядником.

Ідея створити сквер на цій території виникла після звернення місцевих мешканців. Торік Львівська міська рада підтримала відповідну електронну петицію щодо надання статусу скверу цій земельній ділянці. Окремою ухвалою депутати визначили межі майбутнього громадського простору.

Створено за матеріалами: 032.ua