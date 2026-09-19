На Львівщині викрили жінку, причетну до земельних оборудок

На Львівщині викрили інженерку-землевпорядницю, яка незаконно вивела з комунальної власності земельні ділянки на суму понад два мільйони гривень.

Про викриття повідомили у поліції Львівської області.

Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Слідство встановило: у 2025 році вона прийняла підроблений Державний акт на право приватної власності ділянки площею 0,6 га.

У фальсифікованому документі вказано нібито власницю — фізичну особу, хоча ділянка належить Жовківській територіальній громаді.

Попри це інженерка виготовила і підписала технічну документацію з землеустрою та відповідний електронний документ, вписавши неправдиві відомості про виникнення права власності.

На підставі цих документів ділянку оформили на нових власників. Громаді завдали шкоди майже на 920 тисяч гривень.

Тим самим способом інженерка вивела з комунальної власності ще дві ділянки: одну площею 0,55 га, вартістю майже 690 тисяч гривень, і ще одну понад 0,35 га, вартістю більше 450 тисяч гривень.

Загальна сума завданих збитків перевищує два мільйони гривень.

Правопорушницю викрили слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 разом з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури.

Їй оголосили підозру за ч.3 ст.365-2 Кримінального кодексу України — зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років ув’язнення, заборону обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, а також можливу конфіскацію майна.

Досудове розслідування триває.