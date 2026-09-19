Львівщина провела в останню путь п’ятьох своїх захисників

Щодня о 9:00 — загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупиніться там, де ви є, і вшануймо світлу пам’ять усіх, хто загинув за Україну через російську агресію.

🕯 Вадим Гладуш

Вадим Гладуш — уродженець Дніпра. Він служив солдатом у військовій частині А4038. Загинув 14 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Терни Краматорського району Донецької області. Після цього його вважали зниклим безвісти. Йому було 38 років. Похорон відбудеться у Трускавці, де зараз проживають рідні.

🕯 Сергій Миронюк

Житель Шептицького. Він служив стрільцем‑помічником гранатометника у стрілецькому відділенні військової частини А7035. Загинув 23 березня 2025 року у місті Покровськ на Донеччині.

🕯 Ігор Куч

Житель села Воютичі Бісковицької громади. Проходив військову службу в званні майстер‑сержанта. Був головним сержантом‑командиром інженерно‑саперного відділення інженерно‑саперного взводу першого батальйону безпілотних систем військової частини А7031. Загинув під час виконання бойового завдання 12 вересня у Сумській області.

🕯 Микола Рибак

Уродженець села Бучали Комарнівської громади Львівського району. Служив у складі Національної гвардії України. Загинув 30 травня 2025 року поблизу селища Гродівка Покровського району Донецької області. Йому було 32 роки. Поховають захисника у селі Новосілка Тернопільської області, де він проживав разом із дружиною.

🕯 Богдан Курудз

Житель села Риків Козівської громади. Був молодшим сержантом. Загинув 3 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Свиридонівка Донецької області. Захисникові було 26 років.

Вічна шана та світла памʼять полеглим Героям!

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua