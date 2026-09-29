Стрийчанку засудили до шести років ув’язнення за продаж PVP

31-річну жительку Стрийського району засудили до 6 років ув’язнення з конфіскацією майна за незаконний обіг психотропних речовин. Про вирок повідомили у Стрийській окружній прокуратурі.

Суд встановив, що у червні та липні минулого року жінка двічі продавала особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Вона передавала товар покупцям прямо з вікна свого будинку в одному з сіл району. За кожну дозу отримувала 2000 гривень готівкою.

Під час обшуку в її помешканні правоохоронці також виявили екстракт канабісу. За версією слідства, його жінка зберігала для власного вживання.

Раніше жінка уже притягувалася до кримінальної відповідальності за незаконне придбання і зберігання наркотиків. У 2024 році суд призначив їй штраф у розмірі 42 500 гривень, проте вона його досі не сплатила.

Наразі їй інкримінують незаконне придбання і зберігання з метою збуту, повторний збут психотропної речовини, а також незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу без мети збуту, вчинені протягом року після попереднього засудження (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України).

Поки вирок не набере законної сили, засуджена перебуватиме під вартою. Досудове розслідування здійснювали слідчі Стрийського районного управління поліції у Львівській області. Вирок набере чинності після закінчення строку апеляційного оскарження.