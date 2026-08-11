У Львові створять меморіальний простір на честь Івана Вакарчука

Львівська міська рада оголосить відкритий архітектурний конкурс на створення простору пам’яті Івана Вакарчука — видатного науковця та багаторічного ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

Відповідне рішення сьогодні підтримав виконавчий комітет.





Місце пам’яті облаштують у парку Івана Франка. Над конкурсним завданням міська рада працювала спільно з родиною Івана Вакарчука та Фундацією його імені.

«Уже 6 березня наступного року виповниться 80 років від дня народження Івана Вакарчука. Тож дуже хотілося би реалізувати цей важливий проєкт саме до цієї дати.

Щиро дякую міській владі за підтримку наших ініціатив зі вшанування пам’яті Івана Вакарчука. Раніше ми встановили меморіальну таблицю на будівлі кафедри, де він працював, а також перейменували вулицю біля готелю «Дністер» на його честь.

Новий громадський простір у парку Івана Франка, який розташований неподалік цієї вулиці, стане ще одним важливим елементом цілісного місця пам’яті про Івана Вакарчука», — прокоментував Олекса Возняк, депутат фракції «Голос» у Львівській міській раді та член Фундації Івана Вакарчука.