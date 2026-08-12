На Львівщині поліція викрила майора Нацгвардії, який намагався переправити трьох ухилянтів до кордону

Один із чоловіків уже перебував у розшуку через самовільне залишення військової частини.

На Львівщині слідчі Державного бюро розслідувань затримали майора Національної гвардії. Офіцера підозрюють в організації незаконного переправлення трьох чоловіків призовного віку через державний кордон. За версією слідства, він транспортував їх із Запоріжжя на Закарпаття, звідки чоловіки планували пішки дістатися до кордону зі Словаччиною.

Слідство встановило, що майор особисто забрав трьох військовозобов’язаних у Запоріжжі та повіз автомобілем у бік Закарпаття. Далі чоловіки мали самостійно пройти лісовими стежками до українсько-словацького кордону, аби перетнути його поза контрольними пунктами.

Протягом усієї подорожі офіцер нібито інструктував пасажирів, як триматися під час можливої перевірки. Він радив казати правоохоронцям, що вони прямують до Ужгорода на відпочинок. На одному з блокпостів Львівщини майор пред’явив службове посвідчення та пояснив, що просто підвозить знайомих.

Правоохоронці затримали офіцера та повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. Суд визначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передбачивши можливість застави. Якщо вину доведуть, чоловікові загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування триває. Слідчі перевіряють, чи причетний майор до інших подібних схем переправлення людей через кордон, і встановлюють можливих спільників. Окремо ведеться перевірка обставин, за яких один із пасажирів опинився в розшуку за військове правопорушення.

Створено за матеріалами: 032.ua