У Львівській області компанія співала пісні російською мовою в громадському місці

На Львівщині правоохоронці встановили особи людей, які на пляжі слухали пісні російською мовою. Це стало приводом для конфлікту, який потрапив на відео.

Варто нагадати: згідно з частиною 2 статті 15 Закону України «Про культуру», публічне відтворення російської музики в нашій країні заборонене законом. Порушників цієї норми чекає адміністративна відповідальність.

5 серпня поліцейські моніторили соціальні мережі та натрапили на публікацію з відеозаписом. На кадрах видно суперечку жінки з групою людей. Причиною стало голосне прослуховування пісень російською мовою. Інцидент трапився на пляжі одного з озер у Трускавці, що на Дрогобиччині.

Працівники відділення поліції №2 Дрогобицького районного відділу з’ясували, хто причетний до правопорушення. Це виявились двоє жінок та чоловік віком від 55 до 70 років. Усі троє тимчасово проживають у Дрогобицькому районі.

Наразі готуються матеріали для притягнення цих осіб до адміністративної відповідальності.