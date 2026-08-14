Львівська свічкова мануфактура об’єдналася з «ДахаБрахою» та Сергієм Жаданом для створення ексклюзивної лімітованої колекції свічок

Львівська свічкова мануфактура представила ексклюзивну лімітовану колекцію свічок у межах інноваційної лінійки Rekava candles. Обмежений тираж мануфактура присвятила 35-річчю Незалежності України.

До створення колекції долучилися культові українські митці — етноавангардний гурт «ДахаБраха» та поет і військовослужбовець Сергій Жадан. Їхня спільна пісня «Птах» стала не просто саундтреком дропу. Вірш витиснули прямо на етикетках свічок. Так продукт перетворився на носія сучасної української культури та музичного коду нації.

Новий проєкт Львівської свічкової мануфактури, яка роками сповідує маркетинг сенсів, демонструє вдалу синергію локального виробництва, екоінновацій та культурного сектору. Виробники не забули й про підтримку Сил оборони: 50 відсотків прибутку від продажів лінійки спрямують на потреби 2-го корпусу НГУ «Хартія». Частину тиражу колекції передадуть для благодійних аукціонів — так зберуть додаткові кошти на потреби військових.

В основі релізу лежить лінійка Rekava candles. Біорозкладні ємності виготовляють із переробленої кавової гущі за запатентованою технологією. Лімітований дроп до Дня Незалежності розширює концепцію серії: замість запахів окремих українських міст три нові парфумерні композиції присвятили гео-поетичним опорам країни — степу, морю та горам. Виробники застосували унікальний фактурний друк для візуального оформлення та етикеток. Це створює преміальний тактильний досвід і підкреслює колекційну цінність обмеженого тиражу.

«Ми дуже любимо нашу колекцію свічок у кавових ємностях Rekava candles, але цього разу нам хотілося доповнити чуттєві аромати міст чимось ще глибшим і ріднішим, — ділиться співзасновниця Львівської свічкової мануфактури Оксана Сидор. — Ми знайшли це натхнення в пісні «Птах» гурту «ДахаБраха» та Сергія Жадана й разом створили особливий благодійний дроп про наші спільні опори, які об’єднують усю країну, — Степ, Море та Гори».

Довідка. Rekava candles — унікальні декоративні аромасвічки від Львівської свічкової мануфактури у біорозкладних ємностях з переробленої кавової гущі. У серпні 2025 року вийшла ексклюзивна колекція «Символічні аромати України»: кожне українське місто отримало власний аромат. До складу свічок входять лише сертифіковані компоненти: натуральний соєвий віск, ароматичні олії та барвники преміум-класу. Виробники не використовують типові металеві тримачі для гноту. Цю функцію виконує натуральна біокераміка на основі яєчної шкаралупи. Все це робить продукт максимально дружнім до довкілля.

Більше про унікальні колекції свічок можна дізнатися з Інстаграм-сторінки Львівської свічкової мануфактури.







