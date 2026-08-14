Львівська громада повернула у власність 15 гектарів землі через рішення суду

Фермер оформив ділянку під сінокосіння, а натомість самовільно засіяв її соєю.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Суд ухвалив рішення на користь Галицької окружної прокуратури Львова. Договір оренди землі у селі Гряда визнали недійсним, а ділянку зобов’язали повернути у власність Львівської громади.

Мова йде про 15 гектарів в урочищі “Промірок”, що на території Львівського району.

Спершу сільрада передала ці землі в оренду фермерському господарству з конкретною метою — випасання худоби та сінокосіння. Такий підхід мав покращити стан ґрунтів, тому й орендну плату встановили мінімальну.

“Однак орендар фактично розорав ділянку та вирощував там сою. Це призвело до порушення істотних умов договору. Крім того, місцевий бюджет недоотримав кошти, які міг би одержати за оренду ділянки під повноцінне сільськогосподарське виробництво”, — наголосили у прокуратурі.

Через ці порушення Галицька прокуратура подала до суду позов про визнання договору оренди недійсним. Суд задовольнив вимогу, і орендар мусить повернути землю громаді.



