На фасадах львівських будинків, шкіл і ліцеїв з’являться майже 20 меморіальних табличок на честь бійців ЗСУ

Виконком погодив встановлення 19 меморіальних таблиць на честь загиблих військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

18 вересня виконавчий комітет Львівської міськради підтримав проєкт встановлення 19 меморіальних таблиць.

Три меморіальні таблиці встановлять на фасаді Львівської лінгвістичної гімназії, вул. Кирила і Мефодія, 17‑А.

Вшанують пам’ять Миколи Алексика, Олександра Алімова, Юрія Гординського та Андрія Мазура.

На фасаді середньої загальноосвітньої школи №42, вул. Каштанова, 9, планують встановити дві таблиці.

Їх присвятять Роману Дмитришину та Олегу Малишу.

На фасаді СЗШ №90, вул. Б. Антоненка‑Давидовича, 2, установлять три меморіальні таблиці.

Вшанують Тараса Літинця, Василя Смітюха та Романа Ткачука.

На фасаді ліцею “Оріяна”, вул. В. Чукаріна, 3, встановлять таблицю на честь Олега Крета.

На фасаді Початкової школи №53, просп. В. Чорновола, 6, вшанують пам’ять Андрія Синишина.

У Зашківському ліцеї імені Євгена Коновальця, вул. Є. Коновальця, 146, встановлять таблицю на честь Зіновія Солтиса.

Одну меморіальну таблицю встановлять на фасаді СЗШ №100, вул. І. Величковського, 58.

Вона вшануватиме пам’ять Романа Холявки.

На вул. Тролейбусній, 1, на фасаді ЛКП “Львівелектротранс” увіковічнять пам’ять чотирьох захисників.

Це Євген Довгань, Ярослав Окопний, Богдан Петрусь та Михайло Юськів.

На фасаді будівлі, вул. Листопадового Чину, 10, встановлять таблиці на честь Віктора Смолійчука та Василя Шкварка.

Нагадаємо, 20 жовтня 2023 року виконком затвердив вигляд і порядок встановлення меморіальних таблиць загиблим захисникам.