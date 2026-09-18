На Сихові 21-річний чоловік постраждав внаслідок наїзду вантажного поїзда

У Львові вантажний поїзд травмував 21-річного чоловіка на залізничному перегоні Львів–Персенківка.
Медики госпіталізували постраждалого до лікарні святого Луки. Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА повідомив про це 18 вересня.
Аварія сталася 17 вересня близько 07:16. Вантажний поїзд №2308 наїхав на чоловіка, який перебував на залізничній колії.
Потерпілого доправили до лікарні святого Луки у Львові для надання необхідної допомоги.
За попередніми даними правоохоронців, травмований — 21-річний житель Івано-Франківської області. Поліція встановлює всі обставини події та стан потерпілого.
За фактом наїзду поїзда відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від двох до семи років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Створено за матеріалами: 032.ua