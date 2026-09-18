На Сихові 21-річний чоловік постраждав внаслідок наїзду вантажного поїзда

У Львові вантажний поїзд травмував 21-річного чоловіка на залізничному перегоні Львів–Персенківка.

Медики госпіталізували постраждалого до лікарні святого Луки. Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА повідомив про це 18 вересня.

Аварія сталася 17 вересня близько 07:16. Вантажний поїзд №2308 наїхав на чоловіка, який перебував на залізничній колії.

Потерпілого доправили до лікарні святого Луки у Львові для надання необхідної допомоги.

За попередніми даними правоохоронців, травмований — 21-річний житель Івано-Франківської області. Поліція встановлює всі обставини події та стан потерпілого.

За фактом наїзду поїзда відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від двох до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.



