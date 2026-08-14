Московський піп з’явився в окулярах, що спричинили ажіотаж у Садовому

Стало відомо, у яких окулярах московський священник прийшов на зустріч із Андрієм Садовим.
За словами директора “Оптика-Нова” Романа Бориска, подібні окуляри можуть коштувати до 200 тисяч гривень.
Нагадаємо, у Львові зареєстрували громадську ініціативу “Львів без Садового”.
У Львові зареєстрували громадську ініціативу, спрямовану проти діяльності мера Садового.
Під стінами Ратуші ветеран війни провів одинокий пікет проти спроб Садового легітимізувати російську церкву у Львові.
Мер Львова Андрій Садовий опинився у центрі гучного скандалу.
Присутні на заході голосно висловлювали своє обурення тим, що відбувалося.
Садовий дав досить дивне пояснення щодо появи московського попа у Львові.
Мер запросив митрополита УПЦ МП на церемонію відкриття центру для військових у Львові.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua