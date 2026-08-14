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Московський піп з’явився в окулярах, що спричинили ажіотаж у Садовому

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Стало відомо, у яких окулярах московський священник прийшов на зустріч із Андрієм Садовим.

За словами директора “Оптика-Нова” Романа Бориска, подібні окуляри можуть коштувати до 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Львові зареєстрували громадську ініціативу “Львів без Садового”.

У Львові зареєстрували громадську ініціативу, спрямовану проти діяльності мера Садового.

Під стінами Ратуші ветеран війни провів одинокий пікет проти спроб Садового легітимізувати російську церкву у Львові.

Мер Львова Андрій Садовий опинився у центрі гучного скандалу.

Присутні на заході голосно висловлювали своє обурення тим, що відбувалося.

Садовий дав досить дивне пояснення щодо появи московського попа у Львові.

Мер запросив митрополита УПЦ МП на церемонію відкриття центру для військових у Львові.









Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

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